Министерство иностранных дел Румынии изыскало в бюджете 100 тысяч евро на поддержку гражданского общества и независимой прессы в Белоруссии, сообщает агентство Agerpres.

Деньги отправили в Европейский фонд за демократию, который занимается тем, что по периметру ЕС эту самую демократию укрепляет и следит за соблюдением прав человека. В пресс-релизе МИДа говорится «Румыния была, есть и будет последовательным сторонником консолидации демократии в странах Восточного партнерства». Перед самыми выборами в Белоруссии США на те же цели отправили 8,5 миллиона долларов, а Латвия в середине августа 150 тысяч евро.

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