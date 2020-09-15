Поэтому они легко усваивают иностранные языки

Традиционно считается, что у человека разные полушария мозга отвечают за разные функции – правое за логическое мышления, левое – за творческие способности и речь. Недавно ученые Джорджтаунского университета в Вашингтоне выяснили, что так происходит только у людей старше восемнадцати лет. А вот у детей и подростков одновременно работают оба полушария.

Исследователи провели эксперимент с участием детей и подростков в возрасте от четырех до тринадцати лет и взрослых людей. Во время прослушивания аудиозаписей работу мозга отслеживали с помощью магниторезонансной томографии. Выяснилось, что, если у взрослых при прослушивания осмысленных фраз реагировало только левое полушарие, у детей и подростков работали оба, и чем младше был ребенок, тем активнее действовало правое полушарие.

Это объясняет, почему дети так легко усваивают иностранные языки и легче восстанавливают функции мозга после травм, сообщает ToDay News Ufa.

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