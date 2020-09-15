В ООН назвали коронавирус одной из главных проблем в своей истории

Пандемия коронавируса стала предметом рассмотрения Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Комплексной борьбе с инфекцией была посвящена специальная резолюция.

Пандемия признана одной из главных проблем в истории организации, разрушительным образом повлиявшей на все сферы жизни. В числе самых уязвимых категорий населения планеты названы женщины, дети, молодежь, пожилые люди и те, кто относится к социально незащищенным слоям.

В резолюции констатируется, что пандемия привела к вспышкам дискриминации, расизма, ксенофобии на почве распространения инфекции. Отмечается, что имеет место невиданный вал дезинформации и пропаганды, в том числе и в электронных средствах массовой информации.

Генеральная ассамблея призвала власти всех стран немедленно прекратить любые боевые действия, чтобы не препятствовать доставку помощи для борьбы с инфекцией. Также в резолюции содержится призыв обеспечить возможность населению всех государств получить адекватную диагностику и лечение, а также приобретение медикаментов и вакцин для лечения коронавируса.

Сто шестьдесят девять государств поддержали принятие резолюции. «Против» высказались США и Израиль, Украина и Венгрия от голосования воздержались, сообщает РИА «Новости».

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