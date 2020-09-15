Среда, 16 сентября 2020, 03:17

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Вспышки коронавируса поможет предсказать Google

Вспышки коронавируса поможет предсказать Google
15 сентября
20:11 2020
Версия для печати

О том, чего ждать врачам, расскажет тематика запросов

Исследователи Массачусетского госпиталя в США проанализировали, как соотносятся запросы о кишечных симптомах в поисковой системе со вспышками коронавируса, возникшими в ряде штатов.

Выяснилось, что от роста числа таких запросов до резкого скачка уровня заболеваемости проходит три-четыре недели. Свыше десяти лет назад, во время эпидемии свиного гриппа, такая связь уже была отмечена, и сейчас она подтвердилась в случае с коронавирусом.

Уже известно, что одним из проявлений этой инфекции служат желудочно-кишечные симптомы – потеря вкуса и аппетита, боль в животе, диарея. По ним, считают ученые, можно будет прогнозировать возникновение эпидемий, передает «Bloomberg».

Читайте также: Новолуние 17 сентября обещает финансовый успех 3 знакам зодиака

Глоба: 14-20 сентября – период невероятной удачи для 5 знаков зодиака

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,61+0,27%
EUR19,68+0,09%
GBP21,41+0,58%
UAH0,59–0,14%
RON4,05+0,07%
RUB0,22+0,32%

Курсы валют в MDL на 15.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд