О том, чего ждать врачам, расскажет тематика запросов

Исследователи Массачусетского госпиталя в США проанализировали, как соотносятся запросы о кишечных симптомах в поисковой системе со вспышками коронавируса, возникшими в ряде штатов.

Выяснилось, что от роста числа таких запросов до резкого скачка уровня заболеваемости проходит три-четыре недели. Свыше десяти лет назад, во время эпидемии свиного гриппа, такая связь уже была отмечена, и сейчас она подтвердилась в случае с коронавирусом.

Уже известно, что одним из проявлений этой инфекции служат желудочно-кишечные симптомы – потеря вкуса и аппетита, боль в животе, диарея. По ним, считают ученые, можно будет прогнозировать возникновение эпидемий, передает «Bloomberg».

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