Депутат-социалист Богдан Цырдя выявил любопытные несоответствия между риторикой Майи Санду и ее реальным отношением к Владу Плахотнюку

«Любопытная особь Майя Григорьевна. 1. Консультирует ее советник Плахотнюка – Андрей Стойчиу. 2. Компромат и информации из прокуратуры дает другой слуга Плахотнюка – прокурор Виорел Морарь. 3. Поддерживает голосами в парламенте фин Плахотнюка – Андриан Канду. 4. Конверты получала от бизнеспартнера Плахотнюка – Шора, в чем последний сам и сознался. 5. Сайт у нее точь в точь как у Усатого, – давнего лакея Плахотнюка. 6. Ну, а сама Майя Григорьевна убеждает всех и саму себя, что борется с Плахотнюком», – заключил Богдан Цырдя.

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