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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Есть ли жизнь на Венере? Скорее всего, да

Есть ли жизнь на Венере? Скорее всего, да
14 сентября
21:51 2020
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Ученые из Кардиффского университета в Великобритании заявили о невообразимой идее, что на Венере возможна жизнь.

В научном журнале Nature Astronomy профессор Кардиффского университета Гривенс подробно описала предположения своей команды о существовании биологических организмов на второй по удаленности от Солнца планете Венере. Профессор Гривенс обнаружила в атмосфере планеты ядовитый газ фосфин, который у астрономов считается признаком жизни на земнеподобных планетах. Газ представляет собой доказательство проявления любого рода жизнедеятельности в прошлом или настоящем.

Команда профессора Гринверс обнаружила фосфин в 50 км над поверхностью Венеры, что означает существенную вероятность присутствия живых организмов.

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