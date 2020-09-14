Демократы с западного побережья обвинили президента США Дональда Трампа в отрицании роли изменения климата в страшных лесных пожарах, сообщает ВВС.

С начала августа западное побережье США охвачено устрашающими лесными пожарами. Возникнув в Калифорнии и Вашингтоне, затем перекинувшись в штат Орегон пожары буквально «съедали» леса и ближайшие к ним населенные пункты, сжигая дотла дома. Был зафиксирован предельный уровень загрязнения воздуха, погибли 35 человек. Руководство штата Вашингтон считает, что необходимо принимать более серьезные меры для борьбы с глобальным потеплением. Однако Трамп, скептически высказывающийся о климатических изменениях, обвиняет в произошедшем неумелое управление лесными хозяйствами.

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