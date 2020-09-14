К вечеру 14 сентября в Молдове зарегистрированы 229 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1204, из них первичных – 1018, а повторных 186.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 43207 человек.

Из 229 новых случаев на сегодняшний день 12 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 6, медсестры – 3, вспомогательный персонал -3.

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