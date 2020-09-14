Понедельник, 14 сентября 2020, 22:43

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 сентября 43207 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 сентября 43207 зараженных
14 сентября
19:01 2020
Версия для печати

К вечеру 14 сентября в Молдове зарегистрированы 229 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1204, из них первичных – 1018, а повторных 186.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 43207 человек.

Из 229 новых случаев на сегодняшний день 12 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 6, медсестры – 3, вспомогательный персонал -3.

Читайте также: Глоба: 14-20 сентября – период невероятной удачи для 5 знаков зодиака

С какими знаками зодиака жизнь в браке будет легкой и счастливой

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,57–0,30%
EUR19,65–0,11%
GBP21,31+0,15%
UAH0,59–0,59%
RON4,05–0,08%
RUB0,22–0,76%

Курсы валют в MDL на 14.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд