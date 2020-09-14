На сегодняшний день в стране 31828 человек прошли лечение и 1130 умерли от инфекции COVID-19. На 14 сентября в Молдове подтверждено 43207 случаев заражения новым коронавирусом. Состояние здоровья 594 инфицированных – тяжелое (в том числе 40 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1403 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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