Понедельник, 14 сентября 2020, 22:43

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 сентября 31828 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 сентября 31828 излечившихся
14 сентября
19:01 2020
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 31828 человек прошли лечение и 1130 умерли от инфекции COVID-19. На 14 сентября в Молдове подтверждено 43207 случаев заражения новым коронавирусом.  Состояние здоровья 594 инфицированных – тяжелое (в том числе 40 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1403 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

Читайте также: Глоба: 14-20 сентября – период невероятной удачи для 5 знаков зодиака

С какими знаками зодиака жизнь в браке будет легкой и счастливой

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,57–0,30%
EUR19,65–0,11%
GBP21,31+0,15%
UAH0,59–0,59%
RON4,05–0,08%
RUB0,22–0,76%

Курсы валют в MDL на 14.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд