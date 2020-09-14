Премьер-министр Ион Кику встретился с главой делегации Европейского союза в Кишиневе Петером Михалко. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между ЕС и Молдовой и возможности укрепления партнерства.

Премьер оценил долгосрочную поддержку со стороны ЕС и отметил, что нынешнему правительству удалось одобрить пакет законопроектов, которые предусматривают гармонизацию законодательства с требованиями международных стандартов.

Среди обсуждаемых тем был и вопрос об организации демократических и транспарантных выборов, в том числе и открытие участков для голосования в странах ЕС для обеспечения сограждан правом голоса.

Премьер проинформировал европейского чиновника о прогрессе, отмеченном при выполнении договоренностей, достигнутых при заключении новой программы с МВФ. На встрече говорилось о важном значении для Молдовы внедрения программы реформ в сотрудничестве с фондом и другими международными финансовыми учреждениями.

Также стороны обсудили и ратификацию в парламенте Соглашения о европейском финансировании на 100 млн евро. Премьер поблагодарил посла за поддержку и выразил надежду на продолжение эффективного сотрудничества и внедрение новых проектов развития.

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