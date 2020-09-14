Такое обращение сделал экс-депутат молдавского парламента Григорий Петренко

«Виорел Морарь уже открыто использует Литвиненко в качестве сливного бачка. Средства массовой информации, симпатизирующие Майе Санду, неоднократно приглашают Мораря в свои студии, превращая его постепенно в рукопожатного деятеля и чуть ли ни жертву режима. Серджиу Мокану, лидер Антимафия, на днях открыто обвинил Майю Санду в том, что они пользуются услугами Виорела Мораря. После чего не последовало никакой реакции от PAS: ни подтверждения, ни опровержений. Уверен, что для Майи Санду сотрудничество в той или иной форме и ассоциирование её или её депутатов с Виорелом Морарем – это тотальная дискредитация! Очень искренне хочу призвать Майю Санду публично дистанцироваться от Виорела Мораря!» – написал Петренко в социальной сети.

По его мнению, «одиозный персонаж времен Плахотнюка» не имеет ничего общего с оппозицией и той борьбой с преступным режимом, которая была все последние годы. Петренко считает, что Мораря надо судить за фабрикацию политических дел, за сокрытие кражи миллиарда и покрывание её соучастников, за незаконное лишение свободы десятков бизнесменов и рейдерские атаки, за превращение антикоррупционной прокуратуры в филиал ОПГ.

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