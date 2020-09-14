Пресс-служба Черноморского флота сообщает о том, что эксперимент по созданию первого полностью женского экипажа патрульного катера прошел успешно, пишет ТАСС.

Военнослужащие в юбках предварительно прошли подготовку в учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. Уже на Черном море женский экипаж получил патрульный катер «П-834». «На выходе в море они самостоятельно исполняли все обязанности по занимаемым должностям, проводили техническое обслуживание силовой установки, навигационного оборудования, частей и механизмов патрульного катера», – сообщает ТАСС.

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