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Газета "Кишиневские новости"

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Поклонская требует от ООН воду для Крыма

14 сентября
14:16 2020
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Депутат Госдумы Наталия Поклонская отправила Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет ранее запрошенную информацию о состоянии водоснабжения Крыма, сообщает РИА Новости.

В подготовленных для ООН материалах говорится о том, что Украина перекрыла Северо-Крымский канал, откуда на полуостров поступало 85 процентов потребляемой пресной воды. Это привело к высыханию водохранилищ и засолению почв. Что грозит экологической катастрофой. Поклонская призвала осудить действия властей Украины и добиваться восстановления водоснабжения по Северо-Крымскому каналу.

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