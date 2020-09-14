Депутат Госдумы Наталия Поклонская отправила Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет ранее запрошенную информацию о состоянии водоснабжения Крыма, сообщает РИА Новости.

В подготовленных для ООН материалах говорится о том, что Украина перекрыла Северо-Крымский канал, откуда на полуостров поступало 85 процентов потребляемой пресной воды. Это привело к высыханию водохранилищ и засолению почв. Что грозит экологической катастрофой. Поклонская призвала осудить действия властей Украины и добиваться восстановления водоснабжения по Северо-Крымскому каналу.

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