Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с тем, что на территории Крыма Россия организовала проведение выборов в местные органы власти, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В документе говорится, что избрание «губернатора Севастополя» или «Симферопольского городского совета» являются нарушением Конституции. «Автономная Республика Крым и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права», – традиционно сообщает МИД. Подобного рода документы внешнеполитическое ведомство страны выдает не реже одного раза в месяц. Поводом служат: приезд на полуостров зарубежных делегаций, строительство и сдача Крымского моста, проведение фестивалей, посещение территории официальными лицами России, заход в порты республики судов под иностранными флагами и т.д., и т.п.

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