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Газета "Кишиневские новости"

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В поддержку кандидатов в президенты Нэстасе и Усатого подписались… умершие

14 сентября
10:26 2020
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В списках поддержки Ренато Усатого и Андрея Нэстасе оказались умершие. Такое заявление сделал в ходе заседания Центризбиркома вице-председатель ЦИК Владимир Шарбан, пояснивший, что эти факты были выявлены в ходе проверки подписных листов.

«Как случилось, что в списках лица “немного умершие”? Вы должны были говорить с живыми людьми. Они умерли после сбора подписей? Может вы подвергли их стрессу?» – спросил Шарбан.

«Мы не знаем, почему это произошло. Может, намеренно это было сделано каким-то сборщиком», – ответил председатель инициативной группы Ренато Усатого Михаил Бушуляк.

Глава аналогичной группы Андрея Нэстасе Дину Плынгэу признал, что «иногда некоторые сборщики переусердствуют».

Тем не менее, ЦИК принял решение о регистрации первых конкурентов – кандидата от «Платформы DA» Андрея Нэстасе и от “Нашей Партии” Ренато Усатого.

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