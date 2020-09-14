В списках поддержки Ренато Усатого и Андрея Нэстасе оказались умершие. Такое заявление сделал в ходе заседания Центризбиркома вице-председатель ЦИК Владимир Шарбан, пояснивший, что эти факты были выявлены в ходе проверки подписных листов.

«Как случилось, что в списках лица “немного умершие”? Вы должны были говорить с живыми людьми. Они умерли после сбора подписей? Может вы подвергли их стрессу?» – спросил Шарбан.

«Мы не знаем, почему это произошло. Может, намеренно это было сделано каким-то сборщиком», – ответил председатель инициативной группы Ренато Усатого Михаил Бушуляк.

Глава аналогичной группы Андрея Нэстасе Дину Плынгэу признал, что «иногда некоторые сборщики переусердствуют».

Тем не менее, ЦИК принял решение о регистрации первых конкурентов – кандидата от «Платформы DA» Андрея Нэстасе и от “Нашей Партии” Ренато Усатого.