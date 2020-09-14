Единовременное пособие в 900 леев будет выплачено в октябре, вместе с пенсией, сообщил после заседания в администрации президента премьер Ион Кику.

Он заявил, что правительство выделило 133 млн леев для поддержки пенсионеров и получателей социальных пособий.

По инициативе президента, размер выплаты был увеличен с 700 до 900 леев. Пособие выделяется для тех лиц, чей доход ниже 3 тыс. леев. Адресатами выплаты станут 659 тыс. человек.