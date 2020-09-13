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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 сентября 31330 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 сентября 31330 излечившихся
13 сентября
21:26 2020
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На сегодняшний день в стране 31330 человек прошли лечение и 1123 умерли от инфекции COVID-19. На 13 сентября в Молдове подтверждено 42978 случаев заражения новым коронавирусом.  Состояние здоровья  577 инфицированных – тяжелое (в том числе 36 пациентов  подключены к аппаратам ИВЛ), 1363 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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