На сегодняшний день в стране 31330 человек прошли лечение и 1123 умерли от инфекции COVID-19. На 13 сентября в Молдове подтверждено 42978 случаев заражения новым коронавирусом. Состояние здоровья 577 инфицированных – тяжелое (в том числе 36 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1363 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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