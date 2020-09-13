Воскресенье, 13 сентября 2020, 20:22

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Протестующие в Минске пытались прорваться в резиденцию Лукашенко

Протестующие в Минске пытались прорваться в резиденцию Лукашенко
13 сентября
19:46 2020
Версия для печати

В Белоруссии у резиденции президента Александра Лукашенко прошел несанкционированный митинг. О том, как многотысячная толпа собралась у парадных дверей резиденции сообщает РИА Новости.

Толпа скандировала антиправительственные лозунги, требуя отставки президента Лукашенко. В Минске задействована военная спецтехника, усилено присутствие правоохранительных органов. Сообщается о задержании около 300 человек. Общее число протестующих насчитывает порядка трех тысяч граждан. Еще один митинг проходит в белорусской столице у ТЦ «Арена Сити». Изначальной целью протестующих был поселок Дрозды, где проживают высшие чиновники государства, однако ОМОН преградил дорогу людям у ТЦ. Некоторые представители правоохранительных органов пытались войти с митингующими в контакт, но потерпели фиаско.

Читайте также: С какими знаками зодиака жизнь в браке будет легкой и счастливой

Павел Глоба обещает большие успехи представителям 4 знаков зодиака

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,570,00%
EUR19,630,00%
GBP21,200,00%
UAH0,590,00%
RON4,040,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 13.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд