В Белоруссии у резиденции президента Александра Лукашенко прошел несанкционированный митинг. О том, как многотысячная толпа собралась у парадных дверей резиденции сообщает РИА Новости.

Толпа скандировала антиправительственные лозунги, требуя отставки президента Лукашенко. В Минске задействована военная спецтехника, усилено присутствие правоохранительных органов. Сообщается о задержании около 300 человек. Общее число протестующих насчитывает порядка трех тысяч граждан. Еще один митинг проходит в белорусской столице у ТЦ «Арена Сити». Изначальной целью протестующих был поселок Дрозды, где проживают высшие чиновники государства, однако ОМОН преградил дорогу людям у ТЦ. Некоторые представители правоохранительных органов пытались войти с митингующими в контакт, но потерпели фиаско.

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