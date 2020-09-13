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Газета "Кишиневские новости"

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Америку «беспокоят» российские военные корабли на Кипре

13 сентября
17:11 2020
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Майк Помпео, госсекретарь США, испытывает некое беспокойство из-за того, что российские военные корабли, направляющиеся в Сирию, заходят и в кипрские порты, сообщает РИА Новости.

В пресс-релизе Госдепа говорится о том, что глава ведомства обсудил данную проблему с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. «Я поднял вопрос обеспокоенности Соединенных Штатов насчет активности России по отмыванию денег, а также об их регулярных заходах здесь в порты. Мы все знаем, что российские военные корабли, останавливающиеся в кипрских портах, в Сирии выполняют не гуманитарные миссии, и мы попросили Кипр и президента принять во внимание наше беспокойство», – сообщается в релизе. В нем, к сожалению, не объясняется, что делают вооруженные силы США в Сирии? Их в страну, в отличие от российских, власти не приглашали.

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