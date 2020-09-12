В мире всего два таких экземпляра

Житель Великобритании, убираясь в гараже, нашел фарфоровый чайничек. Этот предмет мужчина помнил с детства, он хранился в семье, и мать очень им дорожила. Когда родители ушли из жизни, их вещи сложили в гараже.

Мужчина думал предложить чайник благотворительному магазину, но предварительно решил получить оценку эксперта. И тут владельца ждал сюрприз, да еще какой! Оказалось, что это вовсе не чайник, а кувшин для вина, относится он к XVIII веку и происходит, скорее всего, из дворца китайских императоров. По сведениям эксперта, до сих пор было известно о существовании только двух таких кувшинов, они находятся в музеях.

Теперь кувшин будет выставлен на аукцион, его начальная цена колеблется от 25000 до 51000 долларов, но предполагается, что за этот лот можно будет выручить около 130 000 долларов, пишет «Mirror».

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