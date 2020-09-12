Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 сентября 1117 смертельных случаев
12 сентября
18:21 2020
В течение прошедшего дня, 12 сентября, зарегистрированы еще 3 смертельных случая от инфекции COVID-19.
Это 74-летний мужчина из Кишинева, 44-летний мужчина из Кишинева, 78-летний мужчина из Кишинева. На вечер 12 сентября 30918 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1117 человек умерли от инфекции.
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