Председатель «Нашей Партии» Ренато Усатый в избирательной кампании решил сделать ставку на непосредственное общение с избирателями в социальных сетях.

Обращаясь к своим сторонникам в facebook, мэр Бельц сказал, что лишь он и Майя Санду могут составить конкуренцию Игорю Додону в битве за кресло президента. Усатый в своей обычной развязанной манере прогнозировал течение предвыборной кампании. Также Усатый выдвинул обвинение в том, что у «Нашей Партии» украли пункт предвыборной программы, в котором говорится о том, что Молдова должна стать «мостом между Востоком и Западом». Весьма странная претензия. Напомним, это положение было еще в Программе Аграрно-демократической партии, которое озвучил в парламенте еще в 1994 году ее тогдашний председатель Думитру Моцпан, об этом не раз в своих выступлениях и интервью говорили и Дмитрий Дьяков, и Владимир Воронин, и даже Владимир Филат. Молдова как мост между Востоком и Западом уж точно не оригинальное изобретение Усатого, на которое он имеет патент.

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