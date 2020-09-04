Первая любовь, юношеские чувства, любовь из прошлого… Как часто вы оборачиваетесь назад, чтобы вспомнить людей, с которыми вас связывали большие чувства, яркие воспоминания? Тех, кто нашел свое счастье, такие воспоминания вряд ли часто посещают, может только при встрече со старыми друзьями, которые были рядом в том прошлом. А вот люди неустроенные часто только этими воспоминаниями и живут, пытаясь понять, когда что-то пошло не так и почему не сложилось.

В сентябре 4 знака зодиака получат привет из прошлого. Кому-то он принесет долгожданное счастье, а кому-то лишь разбередит старые раны. Кого-то одолеет страх перед неизвестностью, и разум возьмет верх, а кого-то закрутит водоворот былых чувств, и тогда – в омут с головой.

Так кто же получит еще один шанс на счастье?

РАК

Давняя любовь в сентябре появится и в жизни чувственного, но очень осторожного Рака. Вернется с твердым желанием повернуть время вспять и построить счастье с чистого листа. При этом готовность принять все условия, выдвинутые Раком, будет стопроцентной. Раку, не обремененному новыми отношениями, лучше бы открыть свое сердце давней любви, ведь Раки с трудом переносят одиночество.

ЛЕВ

Человек из прошлого Льва будет какое-то время готовиться к судьбоносной встрече. Оставаясь незамеченным, он будет следить за жизнью Льва. И лишь когда все станет в общих чертах более-менее понятно, «пришелец» выйдет из тени, чтобы понять, остались ли чувства у Льва, – тогда и состоится откровенный разговор в тихом местечке.

ДЕВА

Вокруг Девы разгорится нешуточная борьба в сентябре. Визитёру из прошлого важно будет вернуть любовь Девы, для этого будут использованы все средства. Главное – разрушить сегодняшние отношения, и это откроет перспективы завоевать сердце Девы – на этот раз навсегда!

РЫБЫ

Настоящее сражение развернётся в сентябре за сердце Рыбы. Чувственные представители этого знака предпочитают расставаться красиво, оставляя всем потенциальным половинкам ниточку надежды, так, на всякий случай. В сентябре сразу несколько таких ниточек подадут сигнал о своем желании вернуться в жизнь Рыбы. Борьба будет жесткой!