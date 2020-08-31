И это может продолжаться долгие недели

Педиатры из Южной Кореи в течение пяти недель обследовали свыше девяносто детей, проходивших лечение в двадцати двух клиниках страны. У пятой части юных пациентов симптомы не проявились в течение всего периода исследования. Еще столько же детей на момент исследования не имели симптомов, но позже они появились. Ученые пришли к выводу, что, если бы при постановке диагноза врачи ориентировались только на симптомы, абсолютное большинство обследованных детей, оказавшихся инфицированными, были бы признаны здоровыми и остались без лечения.

Как показали анализы, у бессимптомных юных пациентов вирусы обнаруживались в среднем в течение двух недель, а у тех, кто проявлял симптомы – больше семнадцати дней. Поэтому, по мнению исследователей, при выявлении носителей вируса нельзя ориентироваться только на наличие симптомов, особенно в случаях с детьми, сообщает CNN.

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