29 августа 2020 года (16 августа по старому стилю) в народе отмечают третий праздник в честь Спасителя – Спас “на полотне” или Ореховый, который посвящен переносу в Константинополь нерукотворного образа Господня

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История:

В августе это уже третий праздник, когда мы чествуем Спасителя нашего. Первый – Медовый Спас – мы отмечали 14 августа. Второй – Яблочный – был 19 августа. И вот подошло время третьего – Орехового – 29 августа.

По преданию, когда Господь жил еще жизнью земной, сирийским городом Эдесса правил тяжело больной проказой Авгар. Слухи о чудесах Господних долетели до Авгара. И уверовал он в Сына Божьего, не видя его. И попросил об исцелении в письме, которое отправил к Спасителю со своим художником. Лик Спасителя поразил художника, который попытался запечатлеть его, но Господь был далеко, а подойти ближе на проповеди художник не смог. И тогда обратился к нему Спаситель по имени и передал послание для Авгара, в котором пообещал направить к нему ученика своего для избавления от болезни. И принесли по просьбе Господа воды и убрус (холст). Умылся Спаситель, вытер лицо убрусом, на котором все увидели отпечатавшийся его Божественный Лик. Вместе с письмом художник принес и убрус в Эдессу. Получил Авгар святыню, а вместе с ней и практически полное исцеление. Хранился священный образ долгие годы в Эдессе, а затем был совершен перенос в Константинополь. И перенос этот состоялся 29 августа (16 августа по старому стилю).

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Чего нельзя делать в Ореховый Спас?

В этот день ходить в лес можно было только с оберегом – ореховым крестом. Он защищал от нечисти разной и от болезней.

Проявление жадности в этот день обещало денежные трудности, потому прихожане, выходя из храма, старались купить хоть что-нибудь – икона, книга, крестик – дабы сделать подарок близким.

Родниковая и колодезная вода считалась в Ореховый Спас целебной, потому тот, кто осквернил родник или колодец, навлекал тем самым на себя беды.

Наказывались сквернословие и вредные привычки.

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На какой из знаков зодиака в сентябре прольется «золотой» дождь?

Поверья и приметы:

Исстари в Ореховый Спас каждый старался помочь бедным и больным копеечкой. А с детьми обязательно делились хлебом и орехами, которые перед этим святили в церкви.

Праздник отмечали тихо, проводя время в молитвах.

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