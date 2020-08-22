В течение прошедшего дня, 22августа, зарегистрированы еще 6 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 71-летний мужчина из Кишинева, 73-летняя женщина из Тараклийского района, 70-летняя женщина из Фалештского района, 51-летний мужчина из Кишинева, 84-летний мужчина из муниципия Унгены, 50-летний мужчина из Кишинева. На вечер 22 августа 22958 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 935 человек умерли от инфекции.

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