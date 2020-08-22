В начале августа Центр «Социальный мониторинг» провел опрос 3012 граждан Украины, результаты шокировали специалистов, сообщает «Страна».

Только 7,4% респондентов считают Владимира Зеленского полностью независимым от влияния иных стран и организаций, а абсолютно зависимым – 40,2%. Если бы сегодня провели референдум относительно независимости страны, за нее проголосовали бы 71,7% граждан, против – 12,2%. В 1990 за выход из состава СССР выступило 90% живущих в стране. Эксперты утверждают, в ходе опроса «Мнение и взгляды населения Украины, август 2020», ошибка в выборке составляет от 1,1 до 1,83%.

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