В Антимонопольном комитете Украины обвиняют группу компаний Roshen, принадлежащую бывшему президенту Петру Порошенко, в монопольном положении на рынке по производству и реализации кукурузной патоки, сообщает «Страна».

После того, как было принято решение запретить импортировать сироп из Российской Федерации, предприятие, подчиняющееся экс-президенту, тут же подняло расценки на свою продукцию. «При этом, в ходе исследования, которое предшествовало началу дела, Антимонопольный комитет не установил оснований для повышения цен», – говорится в сообщении ведомства. Петр Порошенко прилюдно обещал, будучи кандидатом в президенты, продать свои активы в группе Roshen, но не сделал этого, мало того, находясь на высоком посту, он еще и лоббировал ее интересы.

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