К вечеру 21 августа в Молдове зарегистрированы 547 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2761, из них первичных – 2232, а повторных 529.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 32484 человека.

Из 547 новых случаев на сегодняшний день 26 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 8, медсестры – 17, вспомогательный персонал – 1.

Читайте также: Как зависят финансовые победы от вашего знака зодиака

Каким знакам зодиака придется сделать судьбоносный выбор в сентябре