Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 августа 32484 зараженных
21 августа
18:26 2020
К вечеру 21 августа в Молдове зарегистрированы 547 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 2761, из них первичных – 2232, а повторных 529.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 32484 человека.
Из 547 новых случаев на сегодняшний день 26 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 8, медсестры – 17, вспомогательный персонал – 1.
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