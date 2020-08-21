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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 августа 32484 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 августа 32484 зараженных
21 августа
18:26 2020
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К вечеру 21 августа в Молдове зарегистрированы 547 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2761, из них первичных – 2232, а повторных 529.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 32484 человека.

Из 547 новых случаев на сегодняшний день 26 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 8, медсестры – 17, вспомогательный персонал – 1.

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