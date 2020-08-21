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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 августа 929 смертей

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 августа 929 смертей
21 августа
18:21 2020
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В течение прошедшего дня, 21августа, зарегистрированы еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 69-летняя женщина из Резинского района, 52-летний мужчина из Кишинева, 59-летняя женщина из Резинского района, 52-летняя женщина из Теленештского района, 79-летняя женщина из Кишинева, 66-летняя женщина из Приднестровья, 48-летняя женщина из Дубоссар, 84-летняя женщина из Кишинева. На вечер 21 августа 22673 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 929 человек умерли от инфекции.

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