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Газета "Кишиневские новости"

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Трамп был крайне огорчен арестом своего экс-советника Бэннона

Трамп был крайне огорчен арестом своего экс-советника Бэннона
21 августа
17:36 2020
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Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон был арестован по обвинению в мошенничестве в кампании по строительству стены на границе США-Мексика, передает ВВС.

По заявлению департамента юстиции США, Стив Бэннон был обвинен в незаконном обогащении за счет кампании «We build the Wall» (Мы строим стену), которая успела собрать с граждан США пожертвования в размере $ 25 млн. Расследование выявило, что как минимум $ 1 млн поступил на счет Бэннона непосредственно. Сумму он потратил на личные расходы. На суде он не признал своей вины и был выпущен под залог.

Бэннон был арестован агентами Почтовой инспекционной службы США, которая занимается делами о мошенничестве, во время отдыха на 45-метровой яхте Lady May в Коннектикуте. Комментируя арест Бэннона, президент Трамп заявил, что был «крайне огорчен».

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