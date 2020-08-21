В должности командующего американским объектом противоракетной обороны в румынском местечке Девеселу Майкл Дван сменил Джона Фицпатрика, сообщает «Военное обозрение».

База, на которой размещены 44 противоракеты, обошлась американским налогоплательщикам в миллиард долларов. Дальность обнаружения целей локаторами объекта – 2,5 тысячи километров. В Вашингтоне утверждают, что пришли в Румынию, дабы противостоять ракетной угрозе со стороны Ирана, до которого от Девеселу 1,7 тысячи километров, ну а до Севастополя – 700. Поэтому объект под прицелом держит 30-я дивизия надводных кораблей Черноморского флота РФ. Вооружены они ракетами «Калибр», положительно зарекомендовавшими себя в Сирии. В комплексе Девеселу дежурят одиннадцать американских операторов, которых в случае малейшего конфликта сторон можно считать смертниками.

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