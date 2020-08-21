Андрей Таран, министр военного ведомства Украины, отправился в Тбилиси, где провел переговоры со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, сообщает «Военное обозрение».

Основные темы, затронутые сторонами: «российская оккупация» и степень «готовности» к вступлению в НАТО. «Одним из общих вызовов для Украины и Грузии является восстановление территориальной целостности наших государств и оккупированных Россией территорий. На это направлено наше стратегическое партнерство, одним из главных элементов которого является сотрудничество в области безопасности и обороны», – делился мыслями Таран с Гарибашвили. Последний отметил, что две страны «выстраивают линию мира и безопасности в Азово-Черноморском регионе». Два министра общались посредством переводчиков. Впрочем, какие-то моменты они уточняли на русском языке, но в официальный репортаж о встрече чиновников «непатриотичные» фразы не вошли.

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