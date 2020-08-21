Вторая волна коронавируса лавиной накрывает центральную Европу. В прошедшую среду Франция зафиксировала 4771 случай заражения, сообщает ВВС.

Впервые с мая месяца число новых заболевших за сутки превысило 4000 человек во Франции. Такие показатели, на фоне вновь стремительно ухудшающейся ситуации в соседних Германии, Испании и Италии, начинают всерьез беспокоить руководство стран. Вновь повсеместно вводятся ограничительные меры. Великобритания продолжает расширять список стран, по возвращении из которых граждане обязаны пройти двухнедельный карантин. Значительная часть граждан активно сопротивляется началу новой изоляции. В Германии и Испании люди выходят на митинги против обязательного ношения масок и очередного общенационального карантина.

В попытке удержать ситуацию под контролем, Франция увеличила количество тестов на коронавирус. Только за прошлую неделю было проведено 664 000 тестов.

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