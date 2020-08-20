К вечеру 20 августа в Молдове зарегистрированы 522 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 3242, из них первичных – 2529, а повторных 713.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 31937 человек.

Из 522 новых случаев на сегодняшний день 40 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 13, медсестры – 24, вспомогательный персонал – 3.

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