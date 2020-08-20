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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 августа 22411 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 августа 22411 излечившихся
20 августа
22:06 2020
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На сегодняшний день в стране 22411 человек прошли лечение и 921 умер от инфекции COVID-19. На 20 августа в Молдове подтверждено 31937 случаев заражения новым коронавирусом.  Состояние здоровья 444 инфицированных – тяжелое (в том числе 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1239 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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