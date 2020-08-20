Недавно построенный газопровод между Румынией и Республикой Молдова в ближайшие несколько лет не будет эксплуатироваться, передает eadaily.com

Эксперты предполагают, что в конце года договор о поставках голубого топлива между Кишиневом и «Газпромом» будет продлен. Румыния просто не может поставлять газ по тем же ценам, что позволяет себе российский монополист. Однако в Бухаресте рассчитывают на то, что в обозримом будущем смогут добывать сырье на перспективном черноморском шельфе, и тогда страна станет крупным экспортером энергоносителей. С начала года Молдова закупала газ по 176 долларов за тысячу кубометров, в июле уже по 135, а в четвертом квартале цена опустится до 100 долларов.

Читайте также: Как зависят финансовые победы от вашего знака зодиака

Каким знакам зодиака придется сделать судьбоносный выбор в сентябре