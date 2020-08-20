Четверг, 20 августа 2020, 23:33

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Французские чеченцы конфликтуют с французскими арабами

20 августа
21:46 2020
Версия для печати

Шестнадцать чеченцев и ингушей были задержаны во французском городе Сен-Дизье, куда они приехали, чтобы разобраться с теми, кто избил их земляков, сообщает Би-Би-Си.

У кавказских мстителей были изъяты ножи, бейсбольные биты и даже сабля. В город приехал глава министерства внутренних дел Жеральд Дарманен. Он заявил журналистам, что никто не имеет права устанавливать на территории Франции свои законы или сводить счеты. По мнению чиновника, следовало бы пересмотреть закон о предоставлении убежища. Всего в стране по разным подсчетам проживает около 60 тысяч чеченцев. В июне этого года они конфликтовали в городе Дижон с арабами-наркоторговцами.

Читайте также: Как зависят финансовые победы от вашего знака зодиака

Каким знакам зодиака придется сделать судьбоносный выбор в сентябре

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,49–0,40%
EUR19,55–0,33%
GBP21,79+0,38%
UAH0,60–0,40%
RON4,04–0,31%
RUB0,22–1,11%

Курсы валют в MDL на 20.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд