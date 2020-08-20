Шестнадцать чеченцев и ингушей были задержаны во французском городе Сен-Дизье, куда они приехали, чтобы разобраться с теми, кто избил их земляков, сообщает Би-Би-Си.

У кавказских мстителей были изъяты ножи, бейсбольные биты и даже сабля. В город приехал глава министерства внутренних дел Жеральд Дарманен. Он заявил журналистам, что никто не имеет права устанавливать на территории Франции свои законы или сводить счеты. По мнению чиновника, следовало бы пересмотреть закон о предоставлении убежища. Всего в стране по разным подсчетам проживает около 60 тысяч чеченцев. В июне этого года они конфликтовали в городе Дижон с арабами-наркоторговцами.

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