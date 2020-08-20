Представители партий «Действие и солидарность», а также платформы «Достоинство и правда» заявили, что не намерены создавать единый избирательный блок с либеральными демократами (ЛДПМ) накануне выборов президента.

В релизе, распространенном партией PAS, говорится, что у них есть свой претендент на пост главы государства – Майя Санду. В партии DA заявили: обращение запоздало, с такой же идеей партия выступила еще весной, однако ее никто тогда не поддержал. Таким образом провалилась инициатива либеральных демократов, предложивших партиям «Действие и солидарность» и «Достоинство и правда» создать блок и выдвинуть единого кандидата. Недавно вышедший из тюрьмы по условно-досрочному освобождению Владимир Филат вновь возглавил ЛДПМ. Его обвиняют в мошенничестве и мздоимстве. Похоже, никто из политиков не хочет сотрудничать с бывшим премьером, дабы самому не стать таким же токсичным.

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