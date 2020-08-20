В тираспольском микрорайоне «Октябрьский», который местные называют «Балка», завершается ремонт школы №18, построенной в далеком 1967 году, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Таких работ в учебном заведении не проводилось полвека. Городской бюджет не смог в полном объеме выделить требуемые деньги, и тогда школьное руководство обратилось за помощью к генеральному директору «Тиротекса» Андрею Межинскому. Со счета текстильного предприятия были выделены средства на покупку необходимых строительных материалов, в ремонте приняла участие строительная бригада «Тиротекса». Предполагается, что все работы будут закончены к 1 сентября. На предприятии решили взять шефство над школой №18.

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