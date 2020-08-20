Четверг, 20 августа 2020, 19:15

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Приднестровье предприниматели озаботились проблемами школ

20 августа
17:56 2020
Версия для печати

В тираспольском микрорайоне «Октябрьский», который местные называют «Балка», завершается ремонт школы №18, построенной в далеком 1967 году, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Таких работ в учебном заведении не проводилось полвека. Городской бюджет не смог в полном объеме выделить требуемые деньги, и тогда школьное руководство обратилось за помощью к генеральному директору «Тиротекса» Андрею Межинскому. Со счета текстильного предприятия были выделены средства на покупку необходимых строительных материалов, в ремонте приняла участие строительная бригада «Тиротекса». Предполагается, что все работы будут закончены к 1 сентября. На предприятии решили взять шефство над школой №18.

Читайте также: Каким знакам зодиака придется сделать судьбоносный выбор в сентябре

Как зависят финансовые победы от вашего знака зодиака

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,49–0,40%
EUR19,53–0,42%
GBP21,67–0,17%
UAH0,60–0,40%
RON4,04–0,40%
RUB0,22–1,39%

Курсы валют в MDL на 20.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд