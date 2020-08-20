Бывший вице-премьер Александр Муравский поздравил жителей Гагаузской автономии с 30-ой годовщиной провозглашения Республики.

Политик считает, что регион является гарантом государственности Республики Молдова, об этом он написал в социальных сетях. «Создание международно-признанного АТО Гагаузия в 1994 году есть прямой результат событий 1990 года. На Земле живет более 500 наций и народностей. Но только чуть более 200 из них имеют свои образования в виде самостоятельных государств и еще несколько сотен – в виде различного рода автономных структур в рамках существующих государств. Гагаузия в их числе и, таким образом, является гарантом сохранения духа многовековой истории и культуры гагаузского народа», – пишет Муравский. Он отмечает, что последние 30 лет часто работал с представителями региона, и горд тем, что все вопросы решались наилучшим образом.

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