Проекты по модернизации и развитию столицы возможны лишь благодаря совместным действиями между всеми государственными институтами, заявил Игорь Додон

Масштабные проекты по модернизации и развитию, реализуемые нынешней администрацией Кишинева, возможны только благодаря совместным действиях всех государственных институтов. Об этом заявил глава государства Игорь Додон, который отметил, что впервые администрация президента, правительство и мэрия Кишинева действуют в унисон ради интересов жителей столицы.

«Только совместными усилиями, в сотрудничестве и при консенсусе между государственными институтами можно сделать то, что не удавалось годами. Мы в ситуации, когда можно реализовать множество хороших проектов для граждан», – написал президент в социальной сети.

Глава государства напомнил, что он всегда полностью поддерживал все проекты по развитию дорожной инфраструктуры Кишинева и пригородов. Так, из 6 млрд леев, выделенных в рамках президентской программы ”Drumuri bune pentru toți”, 24 млн леев предусмотрены для населенных пунктов, входящих в столичный муниципалитет. По предложению президента еще 100 млн леев из государственного бюджета выделены на ремонт улицы Албишоара и обновление тротуаров по улицам Пушкина и Бодони.

Также глава государства объявил о выделении 20-30 млн леев на развитие инфраструктуры в жилых районах столицы. Игорь Додон поддержал усилия мэра Кишинева по обеспечению электричеством значительного числа домохозяйств в с. Доброжа, которые в течение 8 лет были лишены этой услуги. Другой решеной проблемой стало расширение газораспределительной сети в ком. Сынджера. Здесь 622 домохозяйства будут подключены к газопроводу.

Глава государства поддерживает столичную администрацию и в усилиях по обновлению столичных очистных. В настоящее время ведутся переговоры с производителями оборудования, что позволит завершить процесс очистки сточных вод, а также снизит объем накапливаемого зловонного ила.

«Сейчас вместе с генеральным примаром, с правительством у нас идут дискуссии по этой теме, чтобы окончательно решить эту проблему», – сообщил президент.

Игорь Додон отметил и партнерство с другими странами, что положительно сказывается на развитии столицы. Глава государства напомнил о решении одной из российских госкомпаний подарить Кишиневу 5 единиц спецтехники, предназначенной для расчистки дорог. Также президент выразил поддержку всем проектам мэрии по продвижению здорового образа жизни.

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