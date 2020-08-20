Павел Глоба назвал сентябрь периодом сложных испытаний для 4 знаков зодиака. Об этом сообщил портал v-kosmose. В чем будет состоять выбор, и что рекомендует известный астролог?

Смелость ТЕЛЬЦА

В сентябре у Тельца появится шанс получить новый перспективный проект, а может даже открыть свое дело. Решение нужно будет принимать быстро – использовать этот шанс или нет. Телец мудр и прозорлив, он может оценить все плюсы и минусы проекта, а также уровень риска. Вас одолевают сомнения? Астролог рекомендует отбросить все сомнения и рискнуть. Вы упрямы и трудолюбивы, потому можете быстро сделать проект успешным. Главное – не расслабляться и принимать смелые решения. У вас всё получится!

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Критиканство ДЕВЫ

Для Дев сентябрь будет непростым. Несдержанность в высказываниях и оценках достигнет своей критической отметки. Здравомыслящим Девам будет сложно контролировать свое безудержное желание критиковать всё и вся. В такой обстановке Девам предстоит выбрать для работы одного из двух возможных партнеров. Астролог рекомендует сделать выбор в пользу комфортного сотрудничества. Если второй претендент будет более профессионален, но менее терпим к вашей критике – рассоритесь и разбежитесь на середине пути.

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Усталость СКОРПИОНА

Скорпионам всегда сложно дать корректную оценку своим возможностям, потому они всегда взваливают на себя и упорно несут кучу работы, свои и чужие обязанности, и ответственность – одну за всех. Именно поэтому они частенько напоминают загнанную лошадь. Сентябрь подарит вам возможность выбора между отдыхом или еще одной работой. Если выберете работу, эмоциональное выгорание вам гарантировано. Астролог рекомендует полноценный отдых и восстановление – физическое и эмоциональное.

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Самостоятельность КОЗЕРОГА

Ответственные Козероги, чтобы не было проколов, стараются взвалить на себя как можно больше работы в любом проекте. Им сложно отделить глобальные задачи от мелких, рутинных. В сентябре им придется научиться делегировать полномочия, мелкие задания, отнимающие массу времени, коллегам и рядовым исполнителям, оставив на себе руководство, контроль, глобальные планы и крупные проекты. Это позволит Козерогам разглядеть другие, совершенно удивительные возможности.

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