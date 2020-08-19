Ученые британского Университета Данди обнаружили необычную связь между временами года и преступностью, передает ВВС.

Первые исследования феномена датированы второй половиной XIX столетия, с появлением первой достоверной статистики преступлений. В соответствии с одним из исследований тех времен, нападения на людей происходили чаще в жаркие летние месяцы, тогда как посягательства на частную собственность чаще происходили зимой. С тех пор теория обзавелась достоверной доказательной базой.

По мнению ведущих профессоров факультета психологии Университета Данди, теплая погода значительно влияет на поведение человека. Волна рекордно высоких температур в 2018 году привела к активному таянию ледников и повышению преступности. В Великобритании было зафиксировано рекордное число звонков в службу спасения. Исследования выявили, что в период с 2010 по 2018 года в Великобритании число серьезных преступлений было на 14% выше при температуре +20°C, чем при температуре ниже 10°C. Статистика, полученная из в еще 21 государства, выявила схожие показатели.

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