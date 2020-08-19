Pizza Express закрывает 73 ресторана в Великобритании, что приведет к потере 1100 рабочих мест, передает ВВС.

На данный момент франшиза насчитывает 454 ресторана только в Великобритании. Последние три года были особенно прибыльными для бизнеса. Однако, несмотря на 600 ресторанов по всему миру, пандемия, вызванная коронавирусом, существенно ударила по делам Pizza Express. Для снижения затрат на арендную плату, руководством ресторанов было принято решение закрыть значительную часть своих отделений.

Обрушившийся на планету кризис вынуждает даже крупные компании прибегать к сокращениям, чтобы продержаться на плаву. Из-за вынужденной политики самоизоляции закрылось множество заведений из сектора малого бизнеса, что неминуемо привело к проблеме безработицы.

Читайте также: Что несет Новолуние 19 августа всем знакам зодиака

Карусель Удачи для 6 знаков зодиака в последние 10 дней августа