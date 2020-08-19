Луна в знаке Дева. У вас есть все шансы изменить свою Судьбу

Тайны Луны уже много лет не дают покоя жителям нашей планеты. А все непознанное и таинственное бесконечно притягивает. Кто-то не верит в то, что ночное светило хоть как-то влияет на жизнь на земле, а кто-то истово верит и строит каждый свой день, сверяясь с Лунным календарем.

Что же готовит нам царица ночи 20 августа?

День прекрасный во всех отношениях! Так как это самое начало нового лунного месяца, ваше настроение улучшается, а энергия существенно растет, делая вас более активным, а значит и успешным. Любая интеллектуальная работа, требующая внимательности и аккуратности, будет выполняться с легкостью. Если у вас возникло желание что-либо изменить в себе – привычки, образ жизни, пристрастия в еде, укрепить здоровье – настало самое подходящее время. Дерзайте! Любые перемены пойдут на ура. Этот день настолько наполнен энергией, что, если вы сумеете четко и конкретно оформить свои желания, у вас есть все шансы изменить свою Судьбу.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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