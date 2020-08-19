20 августа День Ангела у Александра, Алексея, Антона, Афанасия, Василия, Дмитрия, Ивана, Митрофана, Михаила, Никанора, Петра.

Творческие и необыкновенно талантливые, рожденные в этот день могут прекрасно реализовать себя на театральных подмостках или в любом другом виде искусства. Их творческая составляющая всегда будет искать выход, и именинники 20 августа не должны это игнорировать. Им не свойствен эгоизм, они верные друзья и прекрасные приятели. Натуры сильные с огромным внутренним потенциалом. Положительные качества в характере настолько сильны, что никаким отрицательным чертам просто не остаётся места. Умные и жизнерадостные, щедрые и доброжелательные, они умеют считаться с мнением окружающих.

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Поздравляем именинников!

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