Финансовый гороскоп

Деньги, а точнее их наличие, – вот то, что беспокоит каждого человека. От них зависит наше благополучие, от их количества – наш уровень жизни. Они обеспечивают удовлетворение наших ежедневных потребностей и помогают осуществить наши мечты. Как ни крути, финансы – это значимая составляющая нашей жизни, но не у всех «дружба» с деньгами складываются одинаково, во многом она зависит от зодиакальных созвездий, под которыми мы родились.

Как же звёзды влияют на наши «связи» с деньгами? Понимая и учитывая природу этих отношений, есть возможность сделать эту дружбу крепче.

ОВЕН

Огненный Овен никогда не бывает без денег, благодаря своей неуёмной активности и умению загрузить себя работой по самые уши. Но растрачивает он их так же быстро, как и зарабатывает. Для него интересен сам процесс зарабатывания денег, важно двигаться вперед. В финансовом отношении он всегда спокоен, потому что уверен – он всегда сможет заработать столько, сколько ему понадобится.

ТЕЛЕЦ

Вселенная подарила Тельцу любовь к красивой жизни и умение на неё заработать. Телец создаёт вокруг себя атмосферу роскоши и красоты. Он окружает себя раритетными вещами, которые подчеркнут его статусность и высокий уровень жизни. При этом Телец обязательно обеспечит себя «подушкой безопасности», которую будет постоянно пополнять. Эта «кубышка» будет вскрыта только в крайнем случае.

БЛИЗНЕЦЫ

«Воздушные» Близнецы куют деньги прямо из воздуха. Все, услышанное, увиденное – любая информация, которая оказывается в поле зрения Близнеца, быстро становятся источником заработка. Но и заработанное тратят также легко. В любую свою идею, а генерируют их пачками, они готовы вложить все заработанное. Сбережения и накопительство – не их конёк. Они живут счастливым сегодня.

РАК

Денег у Рака должно быть много! И он все для этого делает. Тратит же он их с удовольствием на свою семью и свой дом. Дом Рак считает своей крепостью, и там все должно быть надежно и со вкусом. А семья – его ВСЁ – главная ценность. На благо семьи Рак готов работать 24 часа в сутки, и это будет ему только в радость. Деньги для Рака – благоустройство дома и благополучие семьи, а не деньги ради денег.

ЛЕВ

Там, где Лев, там роскошь, достойная королей! Лев не разменивается на мелочи, ему нужны вещи, которые подчеркнут его важность, вес в обществе. Купленная Львом вещь должна вызывать восторг, должна демонстрировать его утонченный вкус. Амбиции Льва требуют очень высокого уровня достатка, ведь никто не должен даже в мыслях усомниться в том, что он счастлив и удачлив. Только восторг и аплодисменты.

ДЕВА

Умная и расчетливая Дева умеет зарабатывать. Но из-за своей сверхэкономности и суперрасчетливости она не умеет тратить. Ей нравится вещь, Дева планирует её покупку, затем принимает решение ещё чуть-чуть подкопить, чтобы не потратить все собранное ранее, много работает, регулярно проверяет – не продали ли ещё ее «мечту», ждет скидок… На момент покупки сама Дева вряд ли ответит, нужна ли ей эта вещь.

ВЕСЫ

Обладающие утонченным вкусом Весы очень зависимы от мнения окружающих. Им важно чувствовать себя частью общества, при этом имеет значение качество этого общества. Для них важно, чтобы окружающие, коллеги не просто видели, чем они заняты, а давали высокие оценки их усилиям, понимая высокий уровень их заработка. Частенько показная сторона не соответствует реальному содержанию.

СКОРПИОН

Масса прекрасных деловых качеств дает возможность Скорпиону зарабатывать большие деньги. Он тонко чувствует, куда нужно направить финансовые потоки, чтобы они принесли максимальный доход, и как отвести от большой реки денежный ручеек, который пополнит его персональное озерцо. Но и в тратах он может быть невоздержан. Потому по жизни движется от полного богатства до разорения и обратно.

СТРЕЛЕЦ

Стрелец не довольствуется малым, ему нужен масштаб – много работы, но за большие деньги, ведь ему нужна достойная жизнь. И это не ради роскоши – Стрельцы получают удовольствие, делая дорогие подарки, много вкладывают в саморазвитие, обожают познавать новое и путешествовать. Отсутствие денег сегодня – не повод огорчаться, Стрелец точно знает, что уже завтра он с этой проблемой справится.

КОЗЕРОГ

Для Козерогов очень важна стабильность. Их целеустремленность и упорство, особенно в юности, работают на создание имиджа надежного, нацеленного на победу игрока. С признанием его заслуг к Козерогу приходит и финансовая стабильность. А учитывая, что Козерог на транжира и способен ради значительной покупки экономить на мелочах, он никогда не нуждается в деньгах.

ВОДОЛЕЙ

Свобода – вот что на самом деле имеет значение для Водолея, потому он никогда не будет рабом денег. Умеет их зарабатывать и делает это интересно и креативно. Так как практически всегда занимается любимым делом, деньги приходят к Водолею без особых усилий. Впрочем, и тратит он их тоже легко и только на то, что ему интересно по жизни. И мнение окружающих не имеет значение.

РЫБЫ

У Рыб с деньгами свободные отношения: им трудно управлять финансами. А занятие любимым делом гораздо важнее денег, которые за эту работу платят. Экономия – это тоже не их путь, тратят заработанное Рыбы совершенно спонтанно. Но в деньгах они никогда не нуждаются – складывается ощущение, что этому водному знаку их приносит волной. А тонко настроенная интуиция подсказывает, куда их лучше вложить.