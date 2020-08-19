Власти страны надеются привлечь дополнительные европейские средства, на реформу экономики, сообщает «Международное румынское радио».

С этой целью президент Клаус Йоханнис обсудил с членами кабинета министров документ под названием Национальный план восстановления и устойчивости. По словам главы государства, власти постоянно координируют свои планы с Европейской комиссией и следуют её рекомендациям. Президент считает, что надо в первую очередь развивать румынскую дорожную инфраструктуру. «Автомагистрали очень важны на этом этапе развития, и в этой области я могу сказать, что мы очень продвинулись», – с гордостью заявил Йоханнис. Он также заявил, что фермерам, пострадавшим от засухи, будут выплачены значительные компенсации.

Читайте также: Карусель Удачи для 6 знаков зодиака в последние 10 дней августа

Что несет Новолуние 19 августа всем знакам зодиака