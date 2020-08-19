Среда, 19 августа 2020, 17:06

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Европейские деньги пойдут на румынские дороги

19 августа
14:46 2020
Версия для печати

Власти страны надеются привлечь дополнительные европейские средства, на реформу экономики, сообщает «Международное румынское радио».

С этой целью президент Клаус Йоханнис обсудил с членами кабинета министров документ под названием Национальный план восстановления и устойчивости. По словам главы государства, власти постоянно координируют свои планы с Европейской комиссией и следуют её рекомендациям. Президент считает, что надо в первую очередь развивать румынскую дорожную инфраструктуру. «Автомагистрали очень важны на этом этапе развития, и в этой области я могу сказать, что мы очень продвинулись», – с гордостью заявил Йоханнис. Он также заявил, что фермерам, пострадавшим от засухи, будут выплачены значительные компенсации.  

Читайте также: Карусель Удачи для 6 знаков зодиака в последние 10 дней августа

Что несет Новолуние 19 августа всем знакам зодиака

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,48–0,63%
EUR19,66–0,77%
GBP21,75–1,01%
UAH0,60–1,36%
RON4,06–0,83%
RUB0,22–1,04%

Курсы валют в MDL на 19.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд