Вчера, 18-го августа, несколько человек серьезно пострадали во время серии автомобильных аварий на берлинской автомагистрали А100, сообщает ВВС.

По заявлению следователя, аварии были не случайны и могут оказаться «исламистской атакой». По словам пострадавших, 30-летний подозреваемый иракец угрожал, что установил где-то на дороге металлический ящик с неким «опасным объектом» внутри и прокричал «Аллаху Акбар». Позже ничего не было найдено. Полиция изучает случившееся на предмет возможного акта терроризма.

Мужчина нарочно спровоцировал три аварии неподалеку от центра Берлина. Вследствие одной из аварий серьезно пострадал мотоциклист, прямо сейчас он находится в реанимации.

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